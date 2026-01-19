В МЧС назвали фейком фото пожара в гостинице "Корстон" в Казани

Опубликованное в сети изображение сгенерировано нейросетью, заявили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Сообщения о пожаре в гостинично-развлекательном комплексе "Корстон" в Казани являются фейком, сгенерированным нейросетью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

"Информация об инциденте в гостиничном торгово-развлекательном комплексе "Корстон" - это фейк, сгенерированный нейросетью. Каких-либо сообщений о пожаре на данном объекте не поступало", - заявили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы произошедшем возгорании в комплексе, которая сопровождалась поддельными изображениями с большими клубами дыма.