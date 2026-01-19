"Яндекс карты": пользователь полностью контролирует трансляцию геопозиции

Завершить ее можно в любой момент, сообщили в сервисе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Функция трансляции своей геопозиции полностью контролируется конкретным пользователем, она включается по кнопке и ее можно завершить в любой момент. Об этом сообщили ТАСС в "Яндекс картах".

"Пользователь полностью контролирует трансляцию своей геопозиции: она включается только по кнопке и видна только тем, с кем пользователь ей поделился. Делиться можно на определенный период - например, на 15 минут - или бессрочно. При этом после включения трансляции пользователь может завершить ее в любой момент: нужно просто нажать на свое местоположение или на кнопку "Завершить" в разделе "Геопозиция" в профиле. После этого пин пользователя пропадет на карте у всех тех, с кем он им делился", - говорится в сообщении.

Ранее сервис запустил возможность делиться своей геопозицией. Функция доступна авторизованным пользователям в мобильном приложении "Яндекс карт" на iOS и Android.