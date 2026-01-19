Росгвардия обеспечила безопасность 1,3 млн человек во время Крещения

Как сказали в пресс-службе ведомства, до начала мероприятий силами инженерно-досмотровых групп ведомства были обследованы места проведения праздничных мероприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 54 тыс. росгвардейцев обеспечили безопасность во время празднования Крещения Господня по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Читайте также Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

"Более 54 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности мероприятий православного праздника Крещения Господня. По всей стране около 1,3 млн человек посетили свыше 8,3 тыс. организованных мест купаний, церквей, храмов, монастырей", - говорится в сообщении.

Как сказали в пресс-службе, до начала мероприятий силами инженерно-досмотровых групп ведомства были обследованы места проведения праздничных мероприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.