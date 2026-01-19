Бастрыкин вручил ведомственные награды российским журналистам

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды журналистам российских СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России встретился с представителями российских СМИ. <…> За объективное и всестороннее освещение работы СК России Александр Иванович Бастрыкин наградил присутствующих ведомственными наградами", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности. В своем выступлении в связи с 15-летием образования СК России Бастрыкин напомнил журналистам об этапах создания и становления ведомства, а также привел ключевые результаты работы. "За прошедший период расследовано и направлено в суды почти 1,5 млн дел в отношении более 1,6 млн обвиняемых. Потерпевшим от преступлений возмещен ущерб на сумму более 1 трлн рублей", - сказал он.

Отдельно председатель СК остановился на героической работе следователей и журналистов в зоне проведения специальной военной операции. В память об офицерах ведомства и представителей журналистского сообщества, погибших при исполнении служебного долга, была объявлена минута молчания.

Участники обсудили проблемы миграции и связанные с ними вопросы обеспечения правопорядка. Также поднимались вопросы образования и воспитания молодежи. Присутствующие выразили единое мнение о том, что нужно оградить молодежь от деструктивного влияния, ложных идеалов, насаждаемых извне, в то же время уделять время изучению истории и традиций. Отдельно присутствующие обсудили роль культуры и искусства.

В завершение мероприятия Бастрыкин поздравил награжденных с прошедшим Днем российской печати. Среди них генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, он отмечен памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".