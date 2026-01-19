В Бердянске два района остаются без теплоснабжения

Из 12 крупных котельных города не работают три

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. В Бердянске Запорожской области два района остаются без теплоснабжения из-за низкого напряжения в электросетях. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Ситуация с теплоснабжением города Бердянска на данный момент остается сложной, но находится на контроле. Из 12 крупных котельных города не работают три. Еще две находятся в процессе розжига и вскоре выйдут на слабый режим. К сожалению, без тепла остаются два района Бердянска. Более 70 процентов города тепло получает. Сегодня водоканал несколько раз запускал насосы, но из-за низкого напряжения в электросетях оборудование не может работать стабильно", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что энергетики работают над стабилизацией напряжения.

"Ремонтные бригады водоканала работают в авральном режиме. Котельные бригады готовы к моментальному пуску, как только будет достаточный объем воды. Все силы городских и областных служб брошены на то, чтобы нормализовать ситуацию в Бердянске в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.