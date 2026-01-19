В строительство спортобъектов в Десногорске вложат около 1 млрд рублей

По словам главы Смоленской области Василия Анохина, в городе построят бассейн и ледовую арену

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Смоленская АЭС, предприятие "Полимер" могут вложить почти 1 млрд рублей вместе с бюджетными средствами в строительство бассейна и ледовой арены в городе Десногорске. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Обсудили перспективы реализации совместных проектов по строительству бассейна и ледовой арены. Для этого прорабатываем модели взаимодействия с АЭС и заводом "Полимер". Общий объем привлеченных бюджетных и внебюджетных средств для строительства спортивных объектов составит почти 1 млрд", - написал он по итогам рабочего совещания по вопросам развития городского округа.

Глава региона добавил, что в городе, где строится Смоленская АЭС, развивается и сфера услуг, власти взаимодействуют с предпринимателями, которые готовы открывать в городе объекты сервиса.

"В Десногорске, как и во всем регионе, реализуются меры поддержки начинающих предпринимателей, предоставляются гранты на запуск собственного дела. По итогам 2025 года поддержку по программе "Первый старт" в Десногорске уже получили проекты в сфере бытовых и социальных услуг на сумму 2,5 млн. В этом году ставим план увеличить их число вдвое", - отметил Анохин.

Также, по информации смоленского губернатора, в Десногорске планируется реконструкция оформления городского центра, привлечение бизнеса для развития кафе и ресторанов, парка атракционов, реализации насыщенного событийного календаря концертов и торговых ярмарок. "Важно, чтобы молодежь оставалась жить и работать в своем городе, для этого требуется масштабное обновление социальной инфраструктуры, начиная со спортивных объектов и учреждений культуры, заканчивая благоустройством общественных пространств", - резюмировал Анохин.