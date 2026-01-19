ТАСС: новый участок кладбища под Львовом заполнился десятками могил за месяц

В ноябре Минобороны Украины выделило 1,5 га земли городским властям для обустройства военного кладбища, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новый участок земли, выделенный под захоронения на военном кладбище во Львове на западе Украины, заполнился десятками могил за месяц. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

В ноябре Минобороны Украины выделило 1,5 га земли городским властям Львова для обустройства военного кладбища. Вскоре там был открыт новый участок для захоронений. В силовых структурах обратили внимание, что, судя по опубликованным в сети видео, темпы заполнения нового кладбища значительно превышают темпы, с которыми заполнялось старое.

"Всего спустя месяц после открытия там появились десятки новых могил. В основном это военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады и 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ", - отметил собеседник агентства.

В декабре газета The Times сообщала, что на новом военном кладбище во Львове закончились места для захоронения военнослужащих ВСУ. Из-за сложившейся ситуации городские власти были вынуждены заняться поиском других участков для захоронения. Первое захоронение на новом месте состоялось 11 декабря, указывала газета.