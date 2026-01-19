"Уходит эпоха людей, влюбленных в свое дело". Воспоминания о модельере Валентино Гаравани

Стилист Владислав Лисовец назвал дизайнера олицетворением итальянской моды

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские эксперты в области моды выразили соболезнования в связи со смертью итальянского модельера и основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани. Дизайнер Игорь Гуляев в беседе с ТАСС отметил принадлежность мастера к эпохе людей, влюбленных в свое дело.

19 января газета La Repubblica сообщила о том, что Гаравани умер в возрасте 93 лет.

"Какой ужас. Узнал от вас. Очень жаль… Уходит целая серьезная эпоха талантливых мастеров, людей, влюбленных в дело. Относился к нему с большим уважением. Я вообще очень люблю уникальных людей, а таких мастеров своего дела, своей профессии, конечно же, воспринимаешь как ориентир. Светлая память. Пусть его дело живет долгие и долгие годы", - сказал Гуляев.

Стилист Владислав Лисовец назвал Гаравани олицетворением итальянской моды.

"Вот кто по-настоящему стал олицетворением итальянской женственности, итальянской моды, так это Валентино Гаравани. Мне кажется, он был последним из ныне живущих мужчин, про которых можно сказать "мужчина-стиль", "мужчина-вкус". Недаром его бренд всегда ассоциировался с невероятной женственностью и недаром в его окружении были самые красивые <…> женщины: актрисы, певицы. Ведь бренд этот максимально нежный, максимально изысканный и утонченный… Эпоха мягкости, эпоха нежности, к сожалению, уходит в прошлое вместе с великими кутюрье", - заключил собеседник агентства.