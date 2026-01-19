В Беслане поврежденный при атаке БПЛА дом восстановят за 10 дней

Часть необходимых материалов уже закупили, рабочие начали ремонт в квартирах

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Пострадавший от обломков БПЛА многоквартирный дом в Беслане восстановят за 10 дней. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый вице-премьер Северной Осетии Георгий Атаров.

"Часть необходимых материалов уже закуплена. Уже сегодня в восстановительных работах задействовано 20 человек. Планируется завершить все работы в течение 10 дней", - говорится в сообщении.

Рабочие разбирают поврежденные конструкции кровли. На объекте выполняются замеры оконных и дверных проемов. Начались внутренние ремонтные работы в квартирах: ведется демонтаж обоев и плинтусов, помещения готовят к отделочным работам.

Накануне в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет. Были эвакуированы 70 человек, для них в школе № 6 Беслана развернут пункт временного размещения и организовано питание.

Глава республики Сергей Меняйло поручил восстановить пострадавшее жилье до первоначального состояния в кратчайшие сроки.