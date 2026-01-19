Посольство РФ призвало россиян в Гватемале быть осторожными из-за криминала

В дипмиссии напомнили, что в республике зафиксировали вспышку преступной активности, есть жертвы среди сотрудников правоохранительных органов

МЕХИКО, 19 января. /ТАСС/. Посольство России в Гватемале рекомендовало российским гражданам соблюдать меры предосторожности на фоне обострения криминальной обстановки в республике.

"<...> Посольство рекомендует россиянам, находящимся в Гватемале и планирующим посетить эту страну в ближайшее время, проявлять осторожность и следовать рекомендациям местных властей, а также избегать посещения неблагополучных с точки зрения криминала районов", - говорится в сообщении диппредставительства в его Telegram-канале.

В дипмиссии напомнили, что в рамках мероприятий по противодействию организованной преступности зафиксирована вспышка криминальной активности, имеются жертвы среди сотрудников правоохранительных органов.

Силовые структуры Гватемалы оперативно пресекают противоправную деятельность организованных преступных групп и принимают необходимые меры для поддержания правопорядка. На территории страны введено частичное чрезвычайное положение сроком на 30 дней.