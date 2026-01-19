Депутат Рады: на Украине весной могут отменить мораторий на рост тарифов

У страны не хватает денег на обеспечение населения газом, горячей водой и отоплением, отметил Алексей Кучеренко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти Украины по окончании зимы могут отменить мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Я вижу намерения безусловно добавить платежку, денег не хватает на удержание всего этого механизма. И, к сожалению, гарантирую вам, что разговор пойдет и про газ. Как только закончится зима, учитывая катастрофическое финансовое состояние "Нафтогаза Украины" - огромные долги и огромные кредиты, я с огромной вероятностью предполагаю, что будет попытка отменить мораторий на цену на газ, тариф на тепло, соответственно на горячую воду и т. д. Я уверен, что это реалистичный сценарий", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

С августа 2022 года на Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году в стране отменили мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг и начисление пени за долги, который действовал с марта 2022 года.