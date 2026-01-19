Госдума обсудит защиту ветеранов СВО от сокращений на работе

В повестке также находится передача Минфину полномочий по контролю в сфере оборота цифровой валюты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект о преимущественном праве участников специальной военной операции (СВО) на сохранение рабочего места при сокращении. Также в повестке - освобождение волонтеров СВО от госпошлин при замене паспорта и водительских прав, полное государственное финансирование отечественных мультфильмов и передача Минфину РФ полномочий по контролю в сфере оборота цифровой валюты.

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, защищающий участников СВО от сокращения на работе. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым в декабре. Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает социальные гарантии для работников при сокращении численности или штата.

По закону, с сотрудниками, которые отправляются на военную службу, трудовой договор приостанавливается, место за ними сохраняется. В течение трех месяцев после окончания службы они имеют право выйти к прежнему работодателю.

Теперь предлагается ввести для ветеранов СВО, вернувшихся на работу, дополнительную соцгарантию. Им должно быть предоставлено преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата (но только при условии равной квалификации и производительности). По задумке, мера распространится на тех, кто участвовал в боевых действиях в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Кроме того, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в декабре. Изменения предлагается внести в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ", предусмотрев возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в полном размере.

Сейчас предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимацию. "Такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки для направлений игрового и анимационного кино", - отмечается в пояснительной записке.

Освобождение волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об освобождении волонтеров специальной военной операции от уплаты госпошлин при выдаче паспорта и водительских прав взамен утраченных. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым в декабре. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, волонтеры на безвозмездной основе, рискуя жизнью, занимаются доставкой гуманитарных грузов, работают в пунктах временного размещения, разбирают завалы после обстрелов, восстанавливают поврежденное жилье, оказывают помощь местному населению. В то же время бывают ситуации, когда во время выполнения своих задач в зоне СВО волонтеры сталкиваются с утратой или порчей документов.

В связи с этим законопроектом предлагается освободить таких волонтеров от уплаты госпошлины за выдачу паспорта взамен утраченного и испорченного. Такую же норму предлагается установить в случае замены утраченных или испорченных водительских прав.

О передаче Минфину полномочий по контролю за оборотом цифровой валюты

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о передаче Минфину части полномочий по контролю в сфере оборота цифровой валюты. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатом Госдумы Андреем Луговым (ЛДПР) в июле 2025 года. Поправки предлагается внести в законы "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Сейчас надзор за соблюдением требований закона "О цифровых финансовых активах" осуществляет ФНС. Поправки предусматривают наделение Минфина полномочиями по установлению порядка осуществления контроля в этой сфере. Министерству будут переданы полномочия по контролю и надзору за соблюдением требований, предъявляемых к майнинг-пулу и лицу, организующему его деятельность, и требований к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг.