МВД: выезд детей из России за границу возможен теперь только по загранпаспорту

20 января 2026 года свидетельство о рождении исключили из документов, по которым несовершеннолетние россияне могли пересекать госграницу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выезд несовершеннолетних граждан из России за границу стал невозможен по свидетельству о рождении, для осуществления таких поездок потребуется загранпаспорт. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

"[С 20 января] свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу. С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту", - сказали в службе.

В МВД подчеркнули, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту. "Во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, рекомендуем заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку", - сказали в миграционной службе.

Как сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), такие изменения направлены на повышение безопасности несовершеннолетних.