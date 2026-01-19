В России после праздников в 1,5 раза выросла заболеваемость ОРВИ

На третьей неделе января было зарегистрировано около 15,2 тыс. случаев гриппа, отметили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Рост заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза фиксируется в России после праздников. Это связано с возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации после новогодних праздников и школьных каникул фиксируется ожидаемый рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями в 1,5 раза, что связано с возращением граждан в трудовые и образовательные коллективы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на третьей неделе января было зарегистрировано около 15,2 тыс. случаев гриппа, что практически на уровне предыдущей недели. Среди штаммов по-прежнему доминирует A (H3N2). В первую рабочую неделю 2026 года также отмечается незначительный рост заболеваемости COVID-19 - зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев.

В целях профилактики в образовательных организациях проводятся утренние фильтры. Роспотребнадзор напомнил, что при суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями 20% и более допускается приостановление или закрытие учебного процесса.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам быть особенно внимательными к состоянию своего здоровья и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. Самое главное - не заниматься самолечением и при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью.