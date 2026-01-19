В ГД предлагают в будущем расширить семейную налоговую выплату

Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что с 2026 года семьи с низкими доходами, воспитывающие двух и более детей, получили право на возврат части уплаченного налога

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Семейная налоговая выплата, появившаяся с 2026 года для малообеспеченных семей с детьми, в будущем может быть расширена на другие категории граждан. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что с 2026 года семьи с низкими доходами, воспитывающие двух и более детей, получили право на возврат части уплаченного налога - 7% из 13% НДФЛ, что де-факто снизит для них налоги до 6%.

"В планах - посмотреть, как работает текущая выплата, проанализировать и выйти с предложениями, каким образом можно было бы практику налогового кешбэка распространить на семьи, имеющие одного ребенка, на семьи без детей и просто на работающих граждан с небольшими доходами", - сказал депутат.

По его мнению, выплата в этом случае может быть даже увеличена, что призвано решить проблему, когда люди, получающие зарплату в районе МРОТ, после уплаты налогов остаются с доходом ниже этого уровня. "Надо посмотреть, как будет складываться правоприменительная практика. Но считаю, что для тех, кто получает [зарплату] на уровне МРОТ, может быть, пойдя через этот механизм, посмотреть и возвращать не 7%, а еще больше. То есть вот этот дифференцированный принцип дальше реализовывать", - сказал депутат.