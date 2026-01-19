Военнослужащие на Камчатке обстреляют склоны вулкана для спуска лавины

Профилактические мероприятия проводятся, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных масс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 января. /ТАСС/. Проведение предупредительного спуска лавин в районе вулкана Вилючинскогo запланировано на 21 января на Камчатке. Это будет сделано для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных масс, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Предупредительный спуск снежных лавин путем обстрела лавиноопасных склонов вулкана Вилючинского запланирован с 21 января и будет выполняться силами подразделений Министерства обороны РФ. Профилактические мероприятия проводятся в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных масс, а также в целях защиты автодороги поселок Термальный - перевал Вилючинский и высоковольтной линии, расположенных возле лавиноопасных участков", - сообщает ведомство.

Региональный главк МЧС рекомендует туристическим фирмам не организовывать туры в районах, где будет проведен предупредительный спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также необходимо воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанный район.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня.