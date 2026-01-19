На Камчатке попросят правительство помочь с ликвидацией последствий циклона

В регионе нет необходимого количества специализированной высокопроходимой техники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 января. /ТАСС/. Власти Камчатки обратятся к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий мощных циклонов, ставших самыми сильными за последние 10-летия. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"По итогам оценки исполнения поручений во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского, принял решение и обратился в правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Дорожники максимально мобилизовались - работает большое количество техники, люди трудятся на износ", - написал он.

Губернатор уточнил, что на Камчатке необходимого количества специализированной высокопроходимой техники нет.

По словам Солодова, регион заручился поддержкой зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента Юрия Трутнева по выделению такой техники Камчатке. "В первую очередь это высокопроизводительные шнекороторы, а также необходимая техника для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях невозможности доступа к подъездам", - написал глава региона.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня.