На Камчатке после циклона сотрудники ДПС в ручном режиме регулируют движение

Дополнительно создали "зеленые коридоры", по которым проезжают экстренные службы, снегоуборочная техника, а также машины, перевозящие опасные грузы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 января. /ТАСС/. Инспекторы ДПС на Камчатке в ручном режиме регулируют движение на дорогах Петропавловска-Камчатского из-за обстановки после циклона, сообщает краевая Госавтоинспекция.

"В связи со сложными условиями на дорогах краевой столицы автоинспекторы приступили к ручному регулированию на ключевых перекрестках и самых сложных участках города. Дополнительно создаются "зеленые коридоры" - обеспечивается беспрепятственный и оперативный проезд экстренных служб, снегоуборочной техники, а также машин, перевозящих опасные грузы", - говорится в сообщении ведомства.

Из-за сложной дорожной обстановки после циклона в городе многокилометровые автомобильные пробки. В столице края объявлен режим ЧС муниципального уровня.