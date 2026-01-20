Минобрнауки: квота кабмина на обучение в вузах РФ для венесуэльцев не изменится

Поддержка студентов из Венесуэлы продолжится, сообщили в пресс-службе министерства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделило венесуэльским студентам на 2026/27 учебный год столько же квотных мест, как и в 2025/2026 учебном году. Поддержка студентов из Венесуэлы продолжится, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Продолжится поддержка венесуэльских абитуриентов, желающих получать образование в российских университетах. Поступающим из Венесуэлы, как и гражданам других стран, ежегодно предоставляется возможность получить качественное российское высшее образование в пределах квоты правительства России. Изменений в рамках данной программы не планируется - на 2026/27 учебный год венесуэльским студентам выделено столько же квотных мест, как и в минувшем учебном году", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали о планах в 2026 году продолжить работу по укреплению сотрудничества России и Венесуэлы в сфере высшего образования и науки, развитию договорно-правовой базы взаимодействия и прямых межвузовских контактов.

События 2025 года

В мае 2025 года по приглашению Министерства народной власти по науке и технологиям Венесуэлы российская делегация в составе представителей СПбГУ, ЮФУ, МИРЭА, КФУ, МЭИ при содействии Минобрнауки России и посольства РФ в Венесуэле приняла участие в научном конгрессе на базе Университета наук им. Умберто Фернандеса-Морана. Российские эксперты выступили с докладами на темы, соответствующие направлениям подготовки венесуэльского университета: океанология, нанотехнологии, химия, биотехнологии, энергетика и искусственный интеллект.

3-5 июня 2025 года состоялся рабочий визит в Россию министра народной власти по высшему образованию Венесуэлы Р. И. Санчеса Мухики. На встрече Р. И. Санчеса Мухики и министра науки и высшего образования РФ В. Н. Фалькова стороны договорились разработать межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования. Также в ходе рабочего визита венесуэльский министр посетил РУДН им. Патриса Лумумбы, МИРЭА и СПбГУ.

13 ноября 2025 года в преддверии 19-го заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня (КВУ) состоялось очередное заседание российско-венесуэльской подкомиссии по сотрудничеству в сфере образования, науки и технологий в формате видео-конференц-связи. В мероприятии приняли участие представители Минобрнауки России, Минпросвещения, Роскосмоса, Росатома, а также ряда российских университетов и научных организаций.

Важным событием 2025 года стал III Российско-венесуэльский молодежный форум, основная тема которого - 80-летие Великой Победы. В число участников форума, организованного МИРЭА при поддержке Минобрнауки России, вошли 24 представителя Венесуэлы: члены молодежных и студенческих организаций и объединений; представители высших учебных заведений и органов государственной власти, участвующих в реализации молодежной политики; представители молодежных крыльев политических партий.

В 2025 году вступило в силу соглашение между правительствами РФ и Венесуэлы о сотрудничестве в области науки и технологий, заключенное 7 ноября 2024 года в Каракасе на полях 18-го заседания КВУ.