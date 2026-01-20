Первый взнос по военной ипотеке предложили снизить до 10%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) предложила снизить минимальный первоначальный взнос по военной ипотеке с 20% до 10%. Соответствующие письма она направила главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной и министру обороны РФ Андрею Белоусову, документы есть в распоряжении ТАСС.

По словам Лантратовой, военнослужащим нужно внести 20% стоимости жилья, чтобы получить ипотеку в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС). Из-за этого многие военные вынуждены копить дополнительные средства или откладывать покупку квартиры, что снижает доступность жилья и делает службу менее привлекательной.

"Считаю целесообразным снижение минимального первоначального взноса по военной ипотеке в рамках НИС с 20% до 10%. Реализация данного предложения повысит уровень жилищного обеспечения российских военных, укрепит репутацию военной службы и усилит ее социальную ориентированность", - написала депутат.

Как отмечается в обращении, система военной ипотеки действует с 2004 года. Военнослужащие ежемесячно делают накопления на индивидуальных счетах, которые потом идут на целевой жилищный займ. По данным "Росвоенипотеки", к концу 2024 года общие накопления достигли почти 904 млрд рублей, а жилищные средства получили более 76 тыс. участников.

Кроме того, отметила Лантратова, за год выросла и задолженность участников по ипотеке - с 875 млрд до почти 980 млрд рублей. В то же время стоимость активов системы увеличилась с 619 до 832 млрд рублей, а доход от инвестиций составил около 104 млрд рублей.