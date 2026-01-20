На Чукотке медвежьи патрули более 60 раз отгоняли хищников от поселков

В 2025 году не произошло ни одного несчастного случая

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Участники медвежьих патрулей, обеспечивающие безопасность в поселках Чукотки, Ненецкого автономного округа и Красноярского края, в 2025 году не допустили ни одного несчастного случая. При этом только на Чукотке хищников отгоняли от сел более 60 раз, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Природа и люди".

"Наиболее активным "медвежий" сезон стал на Чукотке, хотя в 2025 году он начался позже обычного. Первые медведи появились в селе Рыркайпий в середине августа. Затем началась интенсивная волна в окрестностях села Биллингс - патрульные проводили отгоны по несколько раз в день. Всего в обоих селах было зарегистрировано более 60 отгонов", - говорится в сообщении.

Также одним из лидеров по количеству отгонов неожиданно стал поселок Инчоун, неподалеку от которого еще осенью на берег выбросило кита. Медведи собирались у замерзшей туши и регулярно заходили в село до конца марта, хотя обычно весной хищники находятся на льду и охотятся на тюленей. Для небольшого населенного пункта такое "нашествие" стало серьезным испытанием. Это говорит о том, что теперь восточные села Чукотки (Инчоун, Энурмино, Уэлен, Нешкан) тоже нуждаются в дополнительном внимании и поддержке. Поэтому уже второй год фонд "Природа и люди" передает топливо местным патрулям.

"В 2025 году кормовая база в нашем районе была слабой, животные долго голодали. Встречались и истощенные особи обоих полов, некоторые самки имели упитанность до двух баллов по пятибалльной шкале. Самцы в основном были в удовлетворительном состоянии. Это происходит из-за того, что уже третий год подряд на мысе Кожевникова не формируется лежбище моржей. Раньше медведи приходили к нам в конце осени и отъедались в ожидании льда. Теперь они лишились важного источника пищи и становятся более настойчивыми при заходах в поселки. На мысе Биллингса во время одного из отгонов голодный медведь загрыз собаку - редкий, но показательный случай", - рассказала участница "Медвежьего патруля" в Рыркайпии Татьяна Миненко, чьи слова приводятся в сообщении.

Белые медведи охотятся на льдах и редко заходят в населенные пункты. Несмотря на это, полным ходом идет подготовка к новому полевому сезону при поддержке региональных властей и фонда "Природа и люди". Так, на Чукотке департамент природных ресурсов и экологии поддерживает патрули на постоянной основе. При этом фонд помогал в закупке топлива для сел Рыркайпий, Биллингс, Нешкан, Энурмино, Инчоун. Еще две бочки бензина были переданы в село Амдерма Ненецкого автономного округа. В поселок Диксон при поддержке Министерства экологии Красноярского края были переданы средства отпугивания.

Актуальность патрулей

"Важность работы патрульных сложно переоценить, ведь речь идет о жизнях людей. Добровольцы всегда начеку и готовы реагировать на каждый сигнал о появлении хищника. Причем делают они это уже много лет на добровольных началах. Опыт патрульных Чукотки используется уже во всех арктических регионах. Именно поэтому совместно с региональными властями большинства арктических регионов мы постоянно поддерживаем работу добровольческих бригад. Кроме того, о необходимости вести работы по предотвращению конфликтов говорит и сам президент России, поручив Росприроднадзору реализацию проекта "Медвежий патруль". Обеспечение медвежьих патрулей во многом стало возможным благодаря поддержке наших партнеров. Отдельно хотелось бы поблагодарить магазин приложений RuStore, "VK добро", платформу Tooba и, конечно же, всех сторонников фонда", - добавила эксперт фонда "Природа и люди" Варвара Левицкая.