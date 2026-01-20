Эксперт Подольская рассказала, сколько нужно заработать для наибольших декретных

Размер пособия определяется на основе общего дохода за последние два года, деленного на 730 дней, отметила эксперт Президентской академии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Для максимальной выплаты по беременности и родам в 2026 году женщине нужно заработать суммарно за 2024 год от 2 225 000 руб., а за 2025 год - от 2 759 000 руб. Учитываются зарплата, премии, отпускные и денежное довольствие. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Чтобы получить максимальную выплату при стандартном количестве дней больничного (140 дней), нужно, чтобы в 2024 году заработок составил 2 225 000 руб. или более, а в 2025 году - 2 759 000 руб. или более. Учитываются зарплата, премии, отпускные, денежное довольствие. Не учитываются больничные, декретные, выплаты по уходу за ребенком", - сказала Подольская.

Она отметила, что размер пособия определяется на основе общего дохода за последние два года, деленного на 730 дней, после чего полученная сумма умножается на количество дней больничного по беременности и родам.

Учитываются зарплата, премии и отпускные, не учитываются больничные и декретные. Если женщина работает недавно, средний доход считается только за отработанный период. Если стаж менее шести месяцев, берется региональный МРОТ, подчеркнула Подольская.

Максимальная сумма больничного при рождении одного ребенка в 2026 году составляет - стандартное количество дней - 140 - максимальная сумма 955 836 руб., при осложненных или ранних родах - 156 дней - максимальная сумма 1 065 074,4 руб., при рождении двух и более детей - 194 дня - максимальная сумма 1 324 515,6 руб.