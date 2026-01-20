В аэропортах и на вокзалах предложили открывать "семейные комнаты"

Снегопады, обрушившиеся на Центральную Россию в праздники, показали, что транспортная инфраструктура не приспособлена для комфортного ожидания рейсов, отметил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Семейные комнаты" по аналогии с "комнатой матери и ребенка" должны открываться в общественных местах, а также в аэропортах и на вокзалах по всей стране. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, сильные снегопады, которые обрушились на Центральную Россию в новогодние праздники, в очередной раз показали, что транспортная инфраструктура совершенно не приспособлена для комфортного ожидания рейсов в аэропортах, в том числе столичных, когда люди с маленькими детьми спали прямо на полу.

"Я считаю, что [такая комната] должна [называться] не «комната матери и ребенка», а «семейная комната». И [должна быть] отдельно комната для многодетных семей на вокзалах и в аэропортах, - сказал Гриб. - Я считаю, что в аэропортах у нас должны быть увеличены площади таких «семейных комнат». Думаю, что метраж должен зависеть от потока пассажиров. Эти комнаты надо увеличивать, особенно в летний сезон и в новогодние праздники".

"Комната матери и ребенка" - специально оборудованное помещение в общественных местах для кормления детей и гигиенических процедур на вокзалах, в аэропортах, крупных общественных и административных зданиях, парках, поликлиниках, торговых центрах. Минимальная площадь такой комнаты должна составлять не менее 7,5 кв. м.