Департамент транспорта Москвы рассказал о нововведениях в 2026 году

Появился штраф за прослушивание аудио и просмотр видео в метро без наушников

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы рассказал о штрафах за нарушение правил пользования метро и наземным подвижным составом в наступившем 2026 году. В частности, появился штраф за просмотр в метро видео и прослушивание аудио без наушников, перемещение по неработающим эскалаторам и препятствование закрытию дверей, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

"С 9 января 2026 года действуют новые правила и штрафы в московском транспорте. Соответствующие поправки в законодательство были приняты Мосгордумой в конце прошлого года. Цель изменения - повышение безопасности и комфорта пассажиров. Работа по контролю правил осуществляется совместно с правоохранительными органами", - сказал собеседник агентства.

Так, с 9 января обновлен до 5 тыс. рублей штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты. Слушать аудио и смотреть видео в метро можно только в наушниках, при нарушении предусмотрен штраф - 1 тыс. рублей. За оставление мусора в метро и наземном транспорте также действует штраф 1 тыс. рублей.

Также действуют ограничения на провоз ручной клади, которая превышает установленные нормы. За нарушение предусмотрен штраф 5 тыс. рублей за провоз в метро, а 1 тыс. рублей - в наземном городском транспорте за каждое место ручной клади.

Кроме того, за открытие дверей вагонов поездов во время их движения, препятствование их открытию и закрытию, а также задержку отправления введен штраф 3 тыс. рублей. Передвигаться по неработающим эскалаторам и траволаторам без разрешения сотрудников транспорта запрещено. Штраф - 1 тыс. рублей.

В департаменте выразили благодарность пассажирам, которые добросовестно оплачивают проезд и следуют правилам работы транспорта. Там отметили, что все средства от оплаты проезда и штрафов идут на расширение маршрутной сети, развитие подвижного состава и внедрение новых пассажирских сервисов. Также оплата проезда гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации.