В отношении продюсера "Ласкового мая" Разина расследуют два эпизода мошенничества

Материальный ущерб составил около 500 млн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские правоохранители расследуют два эпизода в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, который заочно арестован и объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Речь в уголовном деле Андрея Разина идет об эпизоде с присвоением им лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен "Ласкового мая", а также о недавно появившимся в материалах эпизоде мошенничества при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым", - сказал собеседник агентства.

Изначально дело было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением Кузнецова за исполнение песен. Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств в качестве правообладателя музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.

О появлении в уголовном деле Разина нового эпизода, касающегося мошенничества при фальсификации договора с Шатуновым, сообщалось в конце прошлого года. Представители семьи Шатунова в суде в свою очередь уточнили ТАСС, что следствие по делу в отношении Разина пока не сообщало адвокатам вдовы и детей солиста группы о признании их потерпевшей стороной в рамках расследования второго эпизода мошенничества.

Заочный арест и розыск

Продюсеру "Ласкового мая" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию, ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ). Кроме того, фигурант объявлен в межгосударственный и международный розыск.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У продюсера, помимо российского гражданства, есть гражданство Турецкой Республики. Ему грозит до 10 лет колонии.