Эксперт Бедеров объяснил, почему WhatsApp может работать в браузере

По словам руководителя департамента расследований компании T.Hunter, мобильное приложение и сайт мессенджера используют разные наборы IP-адресов, и провайдеры могут блокировать только один из них

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на мобильном устройстве при рабочей веб-версии могут быть связаны с избирательными методами блокировки трафика интернет-провайдерами. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

"Почему же мессенджеры могут работать через браузер, но не в мобильном приложении для телефона? Ответ кроется в том, как устроены эти клиенты. Мобильное приложение и веб-версия сервиса могут использовать разные наборы IP-адресов или даже разные порты для подключения к серверам компании-разработчика. Провайдер может фильтровать трафик так, чтобы заблокировать мобильный клиент, оставив веб-версию работающей. Это как перекрыть один из нескольких кранов в квартире", - пояснил эксперт.

По его словам, для точечного ограничения доступа к цифровым сервисам все чаще применяются технологии глубокого анализа трафика (DPI). Эти методы позволяют избирательно воздействовать на конкретные платформы или их версии, в отличие от "грубых" IP-блокировок.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство продолжает принимать ограничительные меры по отношению к WhatsApp из-за нарушения мессенджером российского законодательства.