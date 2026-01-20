Психолог Мацута рассказала, как правильно дышать для снятия стресса на экзамене

Мозгу также можно помочь с помощью техники "заземления" - переключения фокуса внимания, отметила декан факультета психологии Томского госуниверситета

ТОМСК, 20 января. /ТАСС/. Стресс во время экзаменов вызывает реакцию "бей или беги" - это самомобилизация организма для устранения угрозы, и психологи советуют использовать логический подход, понять структуру предмета, а не зазубрить его и применять технику правильного дыхания, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета.

По словам декана факультета психологии Валерии Мацуты, иногда перед экзаменом начинают путаться мысли, человек впадает в ступор. В этот момент активность мозга переходит из префронтальной коры (где знания и логика), в лимбическую систему, отвечающую за эмоции. По ощущениям человеку может показаться, что он глупеет, но на самом деле просто "перегревается".

"Снизить уровень кортизола - гормона стресса поможет техника «квадратного дыхания». Это подаст сигнал нервной системе, что вы в безопасности, и доступ к знаниям откроется автоматически", - утверждается в сообщении. Суть данного способа - работа с дыханием: вдох - задержка - выдох - задержка на четыре счета. Также можно помочь мозгу с помощью техники "заземления" - она заключается в том, чтобы переключить фокус внимания и начать искать, например, пять предметов одинаково цвета.

"И, наконец, еще один совет - постарайтесь снизить значимость события, - советует декан. Экзамен - это не суд и не казнь, а просто беседа двух умных людей, один из которых чуть опытнее. Мир не рухнет от пересдачи, а ваша личность не станет хуже от тройки. Разрешите себе право на ошибку - и страх отступит, освободив место для ясных мыслей".