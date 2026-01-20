В Югре пенсионера обвинили в мошенничестве из-за незаконной прибавке к пенсии

Мужчина по решению суда вернул свыше 1,4 млн рублей и выплатил штраф

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 января. /ТАСС/. Лангепасский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал пенсионера МВД виновным по уголовному делу о мошенничестве при получении на протяжении почти 10 лет повышенной пенсии. Мужчина вернул свыше 1,4 млн рублей и выплатил штраф, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

По данным суда, бывший сотрудник органов внутренних дел, жил и работал в городе Лангепасе в Югре. В 2016 году мужчина, находясь на пенсии, он продал квартиру в Лангепасе и переехал с семьей в другой регион. Для сохранения повышенной пенсии за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, он зарегистрировался в квартире знакомой в Лангепасе, но в пенсионный орган сообщил только о смене регистрации, скрыв факт постоянного переезда. В результате ему незаконно ежемесячно выплачивалась повышенная надбавка к пенсии.

"Лангепасский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). <…> Мужчина незаконно получил выплат районного коэффициента к пенсии за 9 лет - свыше 1,4 млн рублей. После решения суда осужденный принял меры по добровольному возмещению незаконно полученных выплат", - сказано в сообщении.

Отмечается, что суд назначил виновному штраф в размере 40 тыс. рублей, который мужчина также уплатил.