В Москве прогнозируют облачную погоду, небольшой снег и до 4 градусов мороза

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 4 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 4 до минус 2 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 7 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов.

В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 21:00 мск 22 января.