Юрист Чанышев рассказал, в каком случае Долина может обжаловать свое выселение

В теории Лариса Долина может попробовать обжаловать действия приставов, если они совершили нарушения, отметил адвокат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Певица Лариса Долина имеет право обжаловать решение о ее выселении из квартиры в столичном районе Хамовники и добиваться его отмены. Об этом ТАСС рассказал председатель коллегии адвокатов "Адвокат премиум" Тимур Чанышев.

Читайте также Долина покинула квартиру Лурье. Хроника громкого дела

"В теории Долина и ее представитель могут обжаловать действия приставов и требовать устранения нарушений, допущенных при вселении, если они были. К таковым относится несоблюдение сроков уведомления, не допуск представителя Долиной, отсутствие понятых, а также превышение полномочий приставов", - рассказал он. Однако, по словам Чанышева, шансов вернуть квартиру в свое владение у Долиной почти нет. "После фактической передачи владения через приставов, право собственности не восстанавливается, и квартира не может быть возвращена, так как это переход произошел на основании решения Верховного суда РФ и последующей регистрации права собственности в Росреестре", - объяснил юрист.

Ранее сообщалось, что процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье завершена, исполнительное производство - тоже. Новая владелица квартиры получила ключи от нее. До этого Главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство.