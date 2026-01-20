В ДНР регионы-шефы отремонтировали около 20% дорог в 2025 году

На 2026 год планируется восстановление порядка 860 км дорог за счет федерального и республиканского бюджетов, а также шефской помощи

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 20 января. /ТАСС/. Около 20% отремонтированных в прошлом году дорог ДНР сделаны по линии шефской помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минтранса.

"2025 год дал возможность не только не снизить достижения прошлых лет, но существенно их увеличить. Показатели объемов дорожного восстановления вышли на новый значимый уровень - свыше 800 км федеральных, региональных и местных дорог, улично-дорожной сети наших муниципалитетов. Порядка 180 км улично-дорожной сети восстановлено за счет средств регионов-шефов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что более 260 км дорог сделали по программе социально-экономического развития, примерно столько же - госкомпания "Автодор". В планах на этот год - восстановление порядка 860 км дорог за счет федерального и республиканского бюджетов, а также шефской помощи.

В ноябре 2025 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил о рекордных показателях ремонта дорог в регионе. Было отремонтировано свыше 800 км - больше половины от показателя предыдущих трех лет.