Анализ на вирус папилломы стал доступен россиянкам по ОМС

Диагностическое исследование вошло в первый этап диспансеризации для женщин 21-49 лет

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Так, диагностические исследования на определение ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ вошли в первый этап диспансеризации для женщин 21-49 лет. Если первичный тест даст положительный результат, будет дополнительно проводиться жидкостная онкоцитология.

ВПЧ - это распространенная группа вирусов (более 200 видов), передающихся в основном половым путем, а также через контакт с кожей и слизистыми оболочками. Вирус вызывает появление бородавок, папиллом, кондилом, а некоторые типы (высокоонкогенные, такие как 16-й и 18-й) могут провоцировать рак, особенно шейки матки. В зависимости от онкогенного потенциала выделяют вирусы высокого и низкого онкогенного риска.

Папилломавирусная инфекция (чрезвычайно распространенное хроническое заболевание, вызываемое ВПЧ) чаще регистрируется у молодых с большим числом половых партнеров. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 50-80% населения Земли инфицировано ВПЧ, но лишь 5-10% инфицированных имеют клинические проявления заболевания. Вирус может долго жить в организме, не вызывая симптомов. Регулярные обследования, особенно скрининг на ВПЧ для женщин, и вакцинация помогают предотвратить осложнения.