Два ребенка из Норильска, брошенные матерью в квартире, проходят реабилитацию

Ориентировочно курс продлится до 30 января

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. В Норильске две девочки в возрасте одного года и двух лет, которых на несколько суток бросила мать в квартире, проходят курс реабилитации в медицинском учреждении. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Читайте также Младенец умер от голода. Главное о ЧП в Норильске

"Они сейчас переведены в отделение реабилитации", - сообщил представитель ведомства, добавив, что ориентировочно курс реабилитации продлится до 30 января.

Ранее выяснилось, что мать ушла из квартиры к знакомому. При осмотре места происшествия следователи зафиксировали, что продуктов в холодильнике не было. Две младшие дочери были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, старшая помещена в социальный приют. Старшая девочка рассказала, что в последние дни кормила детей кашей на воде дважды в день.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенных с особой жестокостью (п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мать детей признала вину и была заключена под стражу. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики.