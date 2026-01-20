В Петербурге готовят к выписке пациента, живущего без пульса

В конце ноября 2025 года ему впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца - левое и правое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Медики в Мариинской больнице готовят к выписке мужчину, который живет без пульса после того, как ему имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В Мариинской больнице готовится к выписке уникальный пациент, который с недавних пор живет без пульса. В конце ноября 2025 года ему впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца - левое и правое", - говорится в сообщении.

Мужчина поступил в стационар с тяжелыми диагнозами - кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью. Кроме того, у него возник ряд осложнений, в том числе тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт-пневмония, что делало трансплантацию сердца невозможной. Главный врач больницы Игорь Реутский принял решение об имплантации искусственных желудочков: обычно вживляется одно такое устройство, но данному пациенту требовалось два.

"Операция продолжалась около четырех часов. Для наших специалистов самым сложным было синхронизировать работу двух искусственных желудочков сердца, но с этой задачей мы успешно справились. Это доказывает высокий уровень развития кардиохирургии в нашем городе", - рассказал главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Комздрава, академик РАН Геннадий Хубулава, под руководством которого проходила операция.

Отмечается, что это уже 10 операция по имплантации вспомогательных желудочковых устройств в Мариинской больнице. Сейчас пациент научился жить с двумя приборами в теле и надеется, что скоро вернется в больницу для получения донорского сердца.

"Имплантация искусственных желудочков - "мостик" к трансплантации сердца, так как позволяет пациенту дожить до спасительной операции", - подчеркнули в пресс-службе.