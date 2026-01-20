Председатель комитета Заксобрания Приморья подписал контракт на участие в СВО

По предварительной информации, Игорь Чемерис будет проходить службу в Херсонской области

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис подписал контракт на участие в специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Игорь Чемерис подписал контракт на участие в специальной военной операции на полгода. По предварительной информации, будет проходить службу в Херсонской области. Временно исполнять обязанности председателя комитета будет Николай Алешин", - отметили в пресс-службе.

По данным сайта Заксобрания Приморья, Черемис является депутатом краевого парламента VI созыва. Кроме того, с 2019 года - президент компании "Тихоокеанское партнерство".