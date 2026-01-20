Во многих регионах Северо-Запада России сохранится мягкая зима

В Республике Коми под влиянием сибирского циклона начнет резко холодать, температура понизится до 26-31 градуса мороза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мягкая зима с комфортными слабоотрицательными температурами днем и небольшим ветром ожидается во вторник во многих регионах Северо-Западного федерального округа. Приток арктического холода начнут ощущать лишь жители Республики Коми и Ненецкого автономного округа, прогнозируют синоптики в регионах.

В Республике Коми под влиянием сибирского циклона во вторник начнет резко холодать, температура понизится до 26-31 градуса мороза, лишь на крайнем юго-западе региона будет от -7 до -18 днем и ночью. Погода ожидается преимущественно без осадков, в сочетании с ветром 4-9 м/с, местами отложение изморози и гололеда.

Мурманская область будет находиться под влиянием северо-восточной периферии антициклона, расположенного над центральной Европой. По региону ожидается местами мокрый снег, температура воздуха от +1 до -4 градусов, при прояснениях до 10 градусов мороза. В Карелии будет пасмурно и слабый снег, температура воздуха днем и ночью около 3-4 градусов ниже нуля.

В Архангельской области тоже облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения, ветер 1-6 м/с и температура ночью и днем минус 4-9, местами до 14 градусов мороза. В Ненецком автономном округе холоднее - 14-19 градусов мороза, а при прояснениях до -27 в сочетании с ветром на побережье 7-12 м/с. В Вологодской области в ночь на вторник еще сохранится влияние циклона, пройдет небольшой снег, температура воздуха составит от -3 до -6 градусов, в дневные часы мягкая зимняя погода, от -2 до -5 градусов.

Довольно тепло и в Новгородской области - от 5 до 15 градусов мороза ночью и всего -2-7 градусов днем, в большинстве районов пройдет снег. В Псковской области в ночь на вторник подморозит до -22 градусов, днем ожидается от -8 до -13, облачная без осадков погода с умеренным ветром.

В Калининградской области 20 января ожидается ясная солнечная погода без осадков со слабым ветром не выше 2 м/с, температура воздуха в течение суток составит от 3 до 11 градусов ниже нуля.