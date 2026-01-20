В Киеве изменили движение метро из-за проблем с электроснабжением

Остановлены поезда на двух из трех веток метрополитена

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Поезда киевского метрополитена будут курсировать с изменениями из-за сложной ситуации с энергетикой в украинской столице. Об этом объявила городская администрация в своем Telegram-канале.

По ее данным, на двух из трех веток метро движение ограничено. Поезда будут следовать без остановок на некоторых станциях у реки Днепр. После отмены воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будут курсировать только два поезда с интервалом около 25 минут.

В ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил о перебоях с электро- и водоснабжением на левом берегу столицы.