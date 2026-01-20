Аномальные морозы в части регионов юга России временно отступят к концу недели

МАЙКОП, 20 января. /ТАСС/. Аномально холодная погода сохранится на юге России в начале текущей недели, однако к четвергу-пятнице в большинстве регионов временно потеплеет в среднем на 4-5 градусов. К выходным прогнозируют снег и мокрый снег, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров.

По данным Гидрометцентра, в Южном федеральном округе вплоть до 20 января минимальная температура воздуха сохранялась ниже обычного в среднем на 5-10 градусов. Помимо аномальных морозов, на юге держалась штормовая погода.

Краснодарский край и Адыгея

По данным синоптиков Краснодарского ЦГМС, в первой половине недели влияние на погоду окажет гребень антициклона. Существенных осадков в этот период не ожидается. Начиная ориентировочно с пятницы, характер погоды изменится: регион окажется под влиянием ложбины циклона, через территорию края пройдет фронтальный раздел. Это приведет к выпадению осадков смешанного характера - дождя, мокрого снега и снега в зависимости от района и времени суток.

Температура воздуха в течение недели будет постепенно повышаться, особенно во второй ее половине. В дневные часы в большинстве районов потеплеет до нуля градусов и выше, в ночные часы будут держаться морозы. На дорогах сохранится гололедица, поэтому жителям и гостям края рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Во вторник местами на участке Анапа - Геленджик сохранится сильный северо-восточный, северный ветер с порывами до 30-34 м/с. В сочетании с морозом до 5-9 градусов это приведет к опасному явлению - быстрому обледенению судов. В связи с этим Министерство ГО И ЧС Краснодарского края объявило экстренное предупреждение.

В Адыгее, которая географически находится внутри территории Краснодарского края, до четверга температура воздуха в дневные часы составит 5-6 градусов со знаком "минус", в ночные - 8-9 градусов мороза. С четверга в регионе потеплеет. Днем столбики термометров поднимутся до 0 - 1 градуса мороза, в пятницу - до 2-3 градусов тепла. С пятницы до конца недели в регионе пройдет снег с дождем, в горах - снег.

В горах Краснодарского края и Адыгеи выше 500 метров выше уровня моря сохраняется лавиноопасность.

Ростовская область

Морозная погода наступила в Ростове-на-Дону 15 января. Тогда столбики термометров опустились до минус 6 градусов, 18 января похолодание усилилось до минус 10 градусов. В понедельник днем в городе было минус 11.

В Ростовской области неделя будет по-прежнему морозной. Температура воздуха к середине недели опустится до 6 градусов мороза, к выходным - до 12 градусов. Синоптики также прогнозируют ветровой сгон в устье реки Дон, уровни воды на участке Аксай - Азов будут находиться в пределах и ниже неблагоприятных отметок.

Погода в регионах Волжского бассейна

В Волгоградской области, где все последние дни держалась крепкие морозы и снежная погода, синоптики прогнозируют на этой неделе небольшое кратковременное потепление. Как сообщил ТАСС врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев, с 20 до 23 января регион попадет под влияние ложбины циклона, центр которого расположен в районе Центральной Европы.

"В эти три дня ожидаем повышение температуры в дневные часы до 6 11 градусов со знаком "минус", в ночные до 13 18 градусов мороза. Пройдут небольшие осадки в виде снега. <...> А вот с 23 января ожидается очередное влияние антициклона с территории Сибири и понижение температуры ночью до минус 18 23 градусов, по северо-восточным районам - до минус 30 градусов, в Волгограде - до минус 22 градусов. Такая погода продержится ориентировочно до 27 января", - сказал Гордеев.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в понедельник на оперативном совещании призвал жителей и гостей Волгоградской области быть внимательнее к своему здоровью: следить за сообщениями Гидрометцентра, одеваться по погоде, принимать профилактические меры против сезонных простудных заболеваний.

Руководителям всех уровней поставлена задача ведения постоянного, ежедневного контроля за текущей обстановкой и обеспечением бесперебойной работы систем и инфраструктуры жизнеобеспечения в связи с морозной погодой, которая неизбежно увеличивает нагрузку на энергосистемы, коммунальные сети, дорожно-транспортную инфраструктуру. Отдельное внимание власти уделяют службам, ответственным за организацию дорожного движения, осуществление контроля безопасности и дорожной обстановки.

Аномальные морозы продержатся в Астраханской области до 21 января. По данным Астраханского ЦГМС, в Ахтубинском и Черноярском районах, а также в ЗАТО Знаменск температура воздуха достигнет 27 градусов мороза. В Астрахани столбик термометра может опуститься до 22 градусов с отметкой "минус". К среде ожидается потепление до минус 5 градусов днем и минус 9 градусов в ночное время. Однако уже к выходным температура воздуха вновь пойдет на спад - до минус 11 градусов днем и минус 15-16 градусов ночью.

Это сохранит выпавший снег: за время последнего снегопада в регионе выпало порядка 14 миллиметров осадков. То есть за полмесяца достигнута практически месячная норма осадков за январь, которая, по данным метеостанции Астрахань, составляет 14,6 миллиметра. Работа по расчистке снега в регионе не прекращается: обильный снегопад обеспечил коммунальные предприятия круглосуточной работой на несколько дней. Из-за сложных погодных условий и подвижки льда в Икрянинском районе Астраханской области приостановлена работа пяти паромных переправ.

В Калмыкии в среду потеплеет до 6 градусов в дневные часы и до 9 градусов - в ночные. В конце недели синоптики прогнозируют в регионе снег.

Крым

В Республике Крым до пятницы ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах сохраняется гололедица. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь на вторник понизится до минус 10-15 градусов, днем во вторник ожидается от нуля до 6 градусов мороза. На южном побережье Крыма (ЮБК) будет теплее - до 2-5 градусов тепла.

В Севастополе в ближайшие дни осадков не ожидается. По ночам мороз будет составлять 6-10 градусов, днем температура воздуха будет повышаться от плюс 3 до минус 1 градуса.

Снегопады, которые продолжались в Крыму больше недели, позволили пополнить запас питьевой воды в регионе. Водохранилища региона теперь частично наполнены, и, по оценке экспертов, текущего запаса воды в республике хватит на год. Снег и мокрый снег, по прогнозам синоптиков, вернутся в регион 23 и 24 января. Температура воздуха в ночные часы составит до минус 6 градусов, на южном побережье - около нуля. В дневные часы - от минус 3 до плюс 2 градусов, на ЮБК - до 5 градусов тепла.