Мирошник: почти 60 россиян погибли с начала января при ударах ВСУ

В их числе трое детей, сообщил посол по особым поручениям МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 20 января. /ТАСС/. Почти 60 мирных жителей субъектов РФ, в том числе трое детей, с начала января погибли при ударах со стороны Вооруженных сил Украины, более 170 человек получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"В 2026 году от действий украинских боевиков уже пострадали 227 мирных жителей России, из них 56 - погибли, в том числе 3 несовершеннолетних детей", - сказал он.

По его словам, число ударов ВСУ в сутки в январе достигло 520, что в два раза больше, чем в январе 2025 года.

Мирошник уточнил, что подавляющее число жителей в январе пострадали из-за применения ВСУ оружия, поставляемого Киеву государствами ЕС и так называемой группировки Рамштайн.