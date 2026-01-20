МГУ: воспитатели точнее родителей оценивают способность ребенка к самоконтролю

Это происходит в том числе из-за различия условий, в которых дети проявляют свой потенциал, сообщили в пресс-службе вуза

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Международная группа исследователей, в которую вошли специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, обнаружила, что воспитатели в детских садах точнее родителей оценивают способности ребенка к самоконтролю (саморегуляции) в том числе из-за различия условий, в которых он проявляет свой потенциал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

Мнения родителей и воспитателей в оценке саморегуляции дошкольников часто расходятся, как будто дома и в саду - два разных ребенка. Авторы работы провели опрос представителей этих групп и нашли причины таких противоречий в том, что разные условия позволяют дошкольнику проявлять разные способности. В структурированных условиях детского сада ребенку чаще требуется следовать инструкциям, удерживать внимание и сдерживать импульсивные реакции. Дома, согласно наблюдениям родителей, трудности с саморегуляцией проявляются заметнее: ребенок чаще испытывал сложности с выполнением дел, которые казались ему скучными, и отвлекался от заданий на что-то более привлекательное.

"Исследование также показало, что оценки воспитателей точнее отражают потенциал саморегуляции и демонстрируют более тесную связь с результатами объективных нейропсихологических тестов", - сообщили ТАСС в МГУ.

Соавтор исследования, кандидат психологических наук Маргарита Гаврилова указала на практическое значение полученной информации для развития методов психологической диагностики и эффективного сопровождения ребенка.

"Основной вывод нашего исследования показывает, насколько важен контекст в поведении ребенка и использовании им собственного потенциала. Выявленное нами расхождение в поведении детей дома и в саду является прямым указанием на то, как адаптивно ребенок использует свои способности в ответ на предъявляемые ему требования", - отметила она.

Исследование, опубликованное в журнале Acta Psychologica, поддержано грантом Российского научного фонда.