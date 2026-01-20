В ДНР намерены повысить раннюю диагностику онкозаболеваний

В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" планируется установка аппаратов однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной томографии

ДОНЕЦК, 20 января. /ТАСС/. ДНР получит в этом году по нацпроекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" компьютерные томографы для повышения выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"В 2026 году в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" планируется установка аппаратов однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией. Это является стратегически важным шагом для повышения качества оказания медицинской помощи, в части ранней диагностики и эффективного лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что для улучшения лечения онкозаболеваний дооснащают Республиканский онкологический центр имени Бондаря, где в последние несколько лет начали иммуногистохимические, иммуноцитологические и молекулярно-генетические исследования, возобновили многие виды лучевой терапии, запустили ангиографическую операционную. В 2025 году в РОЦ внедрили молекулярно-генетические исследования.

"Сейчас завершается строительство и оснащение уникального эндоскопического высокопотокового центра. Мощность центра позволит выполнять 180 эндоскопических исследований под медикаментозным сном ежедневно", - заключила вице-премьер.

Ранее Толстыкина сообщила ТАСС о росте выявления онкозаболеваний на первой и второй стадии за прошлый год на 2,5%. Показатель достиг 54,6%.