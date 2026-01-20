Депутат Ивлев: Крымский референдум 1991 года стал первой "ласточкой" на пути к РФ

Он отметил, что в отношениях с Украиной был обозначен водораздел, который только возрастал и достиг апогея Крымской весной 16 марта 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Крымский референдум, прошедший 20 января 1991 года, стал первой "ласточкой" на пути к России, он показал пророссийскую идентичность крымчан. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы Леонид Ивлев.

"Референдум 1991 года показал, что крымчане не хотели жить в составе даже в то время "братской" Украины и 93,26% жителей проголосовали за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника нового Союзного договора. Это был ответ на незаконную передачу советским руководством Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году. Референдум показал четкую пророссийскую идентичность крымчан. Это была первая крымская "ласточка" на пути в Россию, а в отношениях с Украиной был обозначен водораздел, который только возрастал и достиг апогея Крымской весной 16 марта 2014 года", - сказал депутат.

20 января 1991 года в Крыму состоялся первый в истории Советского Союза референдум, на котором более 93% (1,34 млн человек) проголосовавших жителей полуострова одобрили воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. По итогам плебисцита полуостров получил автономию, но в составе Украинской ССР.

День Республики Крым стал официальным праздником в декабре 2014 года, когда соответствующий закон принял местный парламент.