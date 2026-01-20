Четверо жителей Кузбасса могут получить пожизненное за преступления прошлых лет

Они обвиняются в организации вымогательства и убийств, совершенных с 1998 года

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Четверо жителей Кемеровской области пошли под суд за организацию вымогательства и убийств, совершенных с 1998 года. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и прокуратуре Кузбасса.

"Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу. С учетом всех инкриминируемых деяний обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного", - сообщили в прокуратуре.

Первое установленное следствием преступление произошло в июне 1998 года. Тогда неустановленные лица организовали убийство генерального директора кемеровского ОАО "Ортон" и его охранника. Исполнителем стал 54-летний обвиняемый, который утром 10 июня 1998 года в подъезде дома на Ленинградском проспекте в Кемерово выстрелил в пострадавших. Благодаря своевременной медицинской помощи их жизни были спасены.

Этот же мужчина в августе 2012 года и в июле 2016 года помогал с убийством адвоката и местного жителя. По заданию 66-летнего обвиняемого он нанял киллера, который смертельно ранил адвоката из ружья, похитил его портфель с документами и скрылся. Тогда за исполнение заказа организатор передал соучастнику 100 тыс. рублей, часть которых получил киллер. В июле 2016 года был убит местный криминальный авторитет, которого расстреляли во дворе дома в Кемерове. Также установлена причастность 54-летнего обвиняемого к вымогательству 4 млн рублей у местного предпринимателя в 2017 году, а также к избиению другого мужчины в сентябре 2023 года.

"Несмотря на то, что преступления были совершены значительное время назад, в результате планомерной работы следователей СК России и оперативных сотрудников МВД России была установлена причастность к ним 54-летнего лица, обладающего авторитетом в криминальной среде. При содействии сотрудников Росгвардии он был задержан. В ходе изучения его личности установлена причастность к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, а также личности соучастников. Один из них на момент задержания уже отбывал наказание", - сообщили в следственном управлении.

Мужчины, в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "б, "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное в связи с осуществлением служебной деятельности, по найму), ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух лиц, совершенная в связи с осуществлением одним из потерпевших служебной деятельности, по найму), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), добавили в прокуратуре.