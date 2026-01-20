Слуцкий предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта по всей РФ

Они должны соединять населенные пункты с школами, МФЦ, больницами и другими социальными объектами, подчеркнул председатель ЛДПР

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать по всей России социальные маршруты общественного транспорта, которые будут связывать населенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными социальными объектами. Соответствующий законопроект партия планирует разработать в ближайшее время, сообщил ТАСС парламентарий.

"ЛДПР предлагает ввести социально значимые маршруты общественного транспорта, которые будут связывать несколько муниципалитетов между собой и отвозить людей к больницам, МФЦ, школам и другим жизненно важным объектам. Такие маршруты должны ходить регулярно, минимум четыре раза в день, с раннего утра, с шести часов и до позднего вечера, минимум до 23:00, по понятному расписанию и по доступной цене", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что жители малых городов и сел сталкиваются с серьезными трудностями при получении медицинской помощи и оформлении документов из-за отсутствия регулярного транспорта. "По данным мониторинга ЛДПР, 64% жителей сельских территорий оценивают работу транспорта как плохую или очень плохую, а в каждом четвертом населенном пункте его нет вовсе. При этом проезд там стоит почти в два раза дороже, чем в крупных городах", - добавил парламентарий.

По словам Слуцкого, социальные маршруты помогут гражданам добираться до важных объектов и поддержат жизнь малых населенных пунктов. "Россия действительно больше, чем Москва - и это должно быть закреплено не лозунгами, а конкретными решениями", - заключил он.