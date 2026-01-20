Сенатор Алтабаева: референдум 1991 года в Крыму был попыткой найти стабильность

Член Совета Федерации от Севастополя отметила, что в тот период в стране происходили серьезные политические процессы

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Референдум 1991 года, на котором жители Крымского полуострова проголосовали за возвращение региону статуса автономного, давал жителям надежду на гарантии в надвигающемся политическом хаосе, а элитам - возможность найти союзников перед ожидавшимся переменами, считает историк, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"В этот момент в стране уже происходят очень серьезные политические процессы, уже есть предчувствие грядущих серьезных изменений, "парадом суверенитетов", очевидно, начинается распад СССР, который буквально через несколько месяцев выльется в путч и, к концу года, в официальное разделение государства. <...> Конечно, это все чувствовали и крымчане и севастопольцы. Создание на территории полуострова автономной республики гарантировало, с одной стороны, независимость от Украины, а с другой - те же права и гарантии, что и 15 республик в составе СССР, закрепление прав всех этнических групп на территории полуострова, придание Крыму особого статуса в целом", - сказала Алтабаева.

Она уточнила, что при этом в референдуме были заинтересованы и элиты - они искали возможность самоутверждения, поддержки и опоры в надвигающемся периоде перемен.

"Те политические процессы, которые в то время происходили в целом в Советском Союзе были столь бурными, хоть и не всегда осознаваемыми, что это тоже влияло на решения людей. Это было время, когда чувствовалось приближение хаоса, в том числе политического", - отметила собеседница агентства.

При этом, подчеркнула сенатор, настрой жителей полуострова и их мотивация разительно отличались от февраля - марта 2014 года, когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией. "Самое серьезное значение люди придают референдуму тогда, когда знают, что от этого в прямом смысле зависит их жизнь. В 2014 году это был народный порыв: много лет самым горячим желанием было вернуться домой, в Россию, а тогда еще и стало понятно, что альтернатива [референдуму и воссоединению с РФ] только одна - война, которой не хотел никто", - пояснила она.

Жители Крымского полуострова 20 января 1991 года в ходе первого на территории СССР референдума высказались за восстановление Крымской автономии в составе Советского Союза - она существовала в 1921-1945 годах. Явка превысила 80%, более 93% проголосовавших (1,34 млн человек) одобрили воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. По итогам плебисцита полуостров получил автономию, но в составе Украинской ССР. Сейчас этот день отмечается как День Республики Крым.