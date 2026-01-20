На Соловках создадут виртуальный тур по монастырской тюрьме

Участники научно-образовательной школы "Окоём" проведут съемку во всех сохранившихся помещениях и соберут архивные данные

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 20 января. /ТАСС/. Виртуальный тур по монастырской тюрьме Соловков создадут участники научно-образовательной школы "Окоём". Летом 2025 года они исследовали помещения, где содержали узников в средневековой соловецкой ссылке, рассказал ТАСС доцент кафедры государственного и международного права Северного Арктического федерального университета (САФУ) Сергей Шаляпин.

"Наша задача не просто была осмотреть и описать эти тюрьмы, а мы будем выходить на следующий этап работы. Мы постараемся сделать виртуальный тур по этим тюрьмам. И каждый желающий, даже не приезжая на Соловки, сможет познакомиться с условиями жизни ссыльных в монастыре", - сказал Шаляпин.

Первые соловецкие ссыльные появились в середине XVI века при Иване Грозном, на Соловки продолжали ссылать до конца XIX века. Это была крупнейшая монастырская тюрьма и место ссылки в России. По количеству ссыльных Соловки могли сравниться только с Кирилло-Белозерским монастырем. На архипелаг ссылали важных государственных деятелей, раскольников-старообрядцев, а также рядовых монахов и тех, кто нарушал церковные правила.

Тюрьмы были расположены в разных точках Соловецкого монастыря, в XVIII веке их было не менее семи. Самым тяжелым наказанием было заключение в келье, земляной тюрьме, причем на цепи. Это использовалось для политических заключенных и для тех, кто был склонен к побегу.

Планируется провести съемку во всех сохранившихся помещениях и собрать архивные данные. Тур будет создан в течение 2026 года.

Научно-образовательная школа "Окоём" проходила на Соловках с 24 по 31 августа, ее участниками стали руководители и активисты студенческих научных обществ, молодые спикеры научных мероприятий, студенты из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Организатор проекта - Центр молодых исследователей "Полюс" при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети", соорганизатором выступил САФУ.