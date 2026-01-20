Эксперт Азарова: подготовка к ЕГЭ на бумажных носителях уменьшит стресс

На экране текст читается иначе, пояснила замдиректора Института филологии и медиакоммуникаций НГПУ

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Использование бумажных носителей при подготовке к ЕГЭ поможет молодежи избежать стресса на самом экзамене, так как вид заданий впервые не на экране смартфона может привести в замешательство. Об этом ТАСС сообщила замдиректора Института филологии и медиакоммуникаций НГПУ Инна Азарова.

"Советую решать на бумажных носителях. Это важно. На экране текст читается иначе, а на экзамене вам нужно уверенно работать именно с бумажным вариантом. Также очень важно анализировать свои ошибки. Часто они не от незнания, а от невнимательности. И если вы видите, что регулярно проваливается конкретное место, его нужно доработать, а не пропускать", - отметила эксперт в беседе с ТАСС.

По мнению специалиста, ребенок должен понимать, как устроены задания, какой алгоритм выполнения подходит и как оцениваются ответы. Ошибки часто возникают там, где не проработаны исключения или перепутана логика заданий. В качестве типичной ситуации она привела путаницу с пунктуационными заданиями в ЕГЭ по русскому языку, когда выпускник "видит" в задании то, чего там быть не должно, и из-за одной неверной детали теряет балл. Чтобы снизить риск, эксперт посоветовала не просто решать больше, а еще и фиксировать ошибки и разбирать их до конца.

Эксперт также обозначила позицию по сочинению: откладывать его на потом рискованно, структуру и навыки нужно отрабатывать заранее. "Многие дети говорят: "Сочинение напишу уже на экзамене". Это неправильно. Сочинение нужно писать заранее, [чтобы] понимать структуру, выстроить свои клише и иметь личный алгоритм работы", - сказала Азарова в беседе с ТАСС.