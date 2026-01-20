ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Подмосковье прогнозируют туман

В МЧС рекомендовали быть бдительнее, а также соблюдать правила безопасности
Редакция сайта ТАСС
04:59

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о тумане с видимостью 100-500 м в Подмосковье до 10:00 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

"В ближайший час с сохранением до 10 часов утра 20 января местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 м, гололед, изморозь", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой в региональном ГУ МЧС посоветовали быть бдительнее и осторожнее, а также соблюдать правила безопасности.

