В Калининграде качество коммунальных услуг повысили для 89 тыс. жителей

Это случилось благодаря строительству и реконструкции 12 объектов тепло- и водоснабжения в регионе

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 20 января. /ТАСС/. Благодаря строительству и реконструкции 12 объектов тепло- и водоснабжения в 2025 году удалось улучшить качество оказываемых коммунальных услуг для 89 тыс. жителей Калининграда. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Изношенность сетей коммунальной инфраструктуры Калининградской области является одной из ключевых проблем, стоящих перед регионом. Значительная часть сетей была построена в советское и довоенное время. Большое количество коммуникаций требуют серьезной модернизации или полной замены. Это касается водопроводных и канализационных систем, а также тепловых сетей.

Высокий износ сетей снижает качество предоставляемых коммунальных услуг, а также приводит к аварийным ситуациям, что влечет дополнительную нагрузку на бюджет региона.

"Завершены строительно-монтажные работы на 11 объектах тепловых сетей и участке сети водопровода на территории города Калининграда. В общей сложности в 2025 году отремонтировано порядка 15 км сетей. Качество предоставляемых коммунальных услуг улучшилось для 89 тыс. калининградцев", - говорится в сообщении.

Работы выполнены в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни". В целом в 2025 году на территории Калининградской области были запланированы 16 проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры: 12 - в сфере теплоснабжения, два - водоснабжения и два - в сфере водоотведения. На эти цели в регионе предусмотрели 678,4 млн рублей. Из них средства федерального бюджета - 295 млн рублей, областной казны - 161,6 млн рублей. Остальные средства предусмотрены в муниципальных бюджетах, а также поступят из внебюджетных источников.