На Урале в аквапарке приостановили работу точек общепита

Это случилось после выявления пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области временно приостановило работу кафетерия и кафе-мороженого на территории аквапарка в Екатеринбурге после выявления пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей. Об этом сообщили в ведомстве.

"Работа кафетерия и кафе-мороженого на территории аквапарка приостановлена по результатам проверки управления Роспотребнадзора. В связи с регистрацией 5 случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещавших аквапарк в Екатеринбурге, Южный екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора провел эпидрасследование и выявил нарушения санитарного законодательства в точках общепита на территории комплекса (г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2)", - говорится в сообщении.

Специалисты проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в кафе-мороженом и кафетерии "На корабле". По выявленным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении, протоколы о временном запрете деятельности. Решением Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга работа объектов приостановлена на 30 суток.